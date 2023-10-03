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Член «Дигории» рассказал о роли Германии в расширении НАТО на восток

Политолог Кисляков: авиабаза Рамштайн стала местом сбора контактной группы НАТО

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Объединение Германии в 1990 году является важнейшим историческим процессом, в котором Россия сыграла ключевую роль. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кисляков Евгений.

«СССР в те годы уже начало лихорадить, однако позиция М.С. Горбачева и советского руководства стала определяющей для объединения ФРГ и ГДР. Не все страны, в том числе в Европе, поддерживали данную процедуру, боясь чрезмерного усилия Германии. США и НАТО в тот момент прекрасно понимали, что нейтральный статус для нового германского объединения – не лучшее решение и настаивали на членстве Германии в альянсе», — заявил он.

По его словам, многие политики в ГДР считали, что СССР на такой шаг не пойдет. При этом он отметил, что слова западных политиков, в частности госсекретаря США Джеймса Бейкера о «нерасширении НАТО на восток», в тот момент Горбачев посчитал за некую «гарантию» и согласился с выводом советских войск из ГДР и вступлении Германии в НАТО.

«Данные «гарантии» никак не были закреплены юридически и после распада СССР и ОВД, расширение НАТО на восток было только вопросом времени, что и произошло в дальнейшем. Германия же, радовавшаяся объединению 3 октября 1990 года и обретению суверенитета, легко забыла помощь России в данном вопросе, да и про суверенитет, видимо тоже», — добавил эксперт.

Также Кисляков подчеркнул, что расходы немецкого правительства на содержание американских военных баз в Германии за последние 10 лет неуклонно растут и составили уже 131 млн. евро в 2022 году. По его словам, американскими базами теперь покрыты 53 тыс. гектаров немецкой земли, а авиабаза Рамштайн стала местом сбора контактной группы НАТО по поставкам вооружения НАТО на Украину.

«Нечеткая немецкая позиция по поставкам вооружений в 2022 году стала для США раздражающим элементом, и, как итог, привела к смене министра обороны, и немецкое оружие рекой полилось на территорию Украины, где оно прекрасно ликвидировалось в полях Запорожья. Сейчас США и Германия вновь торгуются: теперь уже за ракеты TAURUS, но думается, что и здесь немцы не станут противится», — заключил он.

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