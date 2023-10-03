Дане Милохину пришла повестка в армию

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Покинувшего Россию блогера Даню Милохина официально призвали на службу в ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, во второй день осеннего призыва 2023 года по месту прописки блогера в Анапе была направлена повестка в армию.

Находившийся дома в момент визита, предположительно, работников военного комиссариата, отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать повестку. Он заявил, что сын находится за пределами России. Доставившие повестку граждане ушли, но предупредили, что вернутся, отмечает Mash.

Милохин вновь покинул Россию после трехдневного визита в связи со страхом призыва на военную службу, которого для него требовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Ранее в Госдуме решили подготовить закон о «серийных доносчиках» после отъезда Милохина из-за Мизулиной.