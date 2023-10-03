Голого мужчину, застрявшего в дымоходе гаража, пришлось вызволять спасателям

В Калининградской области помощь спасателей потребовалась местному жителю, который провалился в дымоход и застрял. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.

В Светлогорске голый мужчина провалился в дымоход, инцидент произошел в гаражном кооперативе по улице Пригородной.

Спасатели, прибывшие на вызов, за несколько минут смогли освободить пленника, как местный житель оказался в дымоходе голым — он не уточнил, обстоятельства случившегося будет устанавливать полиция.

В спасательной операции принимали участие пять человек.

Ранее в Москве рабочие застряли в строительной люльке на 37-м этаже.