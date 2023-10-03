Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Голого мужчину, застрявшего в дымоходе гаража, пришлось вызволять спасателям

В Светлогорске обнаженный мужчина застрял в дымоходе

close
100%
МЧС РФ по Калининградской области

В Калининградской области помощь спасателей потребовалась местному жителю, который провалился в дымоход и застрял. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.

В Светлогорске голый мужчина провалился в дымоход, инцидент произошел в гаражном кооперативе по улице Пригородной.

Спасатели, прибывшие на вызов, за несколько минут смогли освободить пленника, как местный житель оказался в дымоходе голым — он не уточнил, обстоятельства случившегося будет устанавливать полиция.

В спасательной операции принимали участие пять человек.

Ранее в Москве рабочие застряли в строительной люльке на 37-м этаже.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий