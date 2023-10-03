В Госдуме рассказали о старом советском методе, которым пользуются опытные садоводы

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал «Газете.Ru», что перед зимой необходимо тщательно просушить все дачные помещения, чтобы защитить дом от грызунов. Он добавил, что для защиты огорода от вредителей можно использовать отпугивающие устройства и самую дешевую сухую отраву.

«Важно обработать дом, погреб, чердак и сарай от грызунов и на зиму: зверьки будут искать укрытие во время холодов. Во-первых, все помещения надо тщательно просушить, тогда риск непрошенных гостей снижается. В доме, на чердаке, в сарае и погребе достаточно разбросать по углам любую сухую отраву, причем поможет даже самая дешевая. А вот участок до конца осени можно обработать медьсодержащими препаратами: бордоская смесь, медный купорос или железный купорос. Если есть растения, за которые вы особенно переживаете, например, розы, то можно поставить мини-капканы, чтобы вредители не подобрались к растению. Также можно установить звуковые отпугивающие средства, но это затратно. Все же советую использовать обычную отраву от грызунов, которой пользуются опытные садоводы еще с советских времен», — сказал он.

Ранее в Госдуме рассказали, что косить траву и колоть дрова на даче можно только по будням.