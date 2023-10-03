Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты на 10%

Авиабилеты в России могут в ближайшее время подорожать на 10%. Это связано с тем, что государство, вероятно, откажется увеличить субсидии авиакомпаниям, возложив ежегодную индексацию в 10% на потребителей, отметил в эфире НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

По словам Герасимова, авиакомпании в России просят ввести ежегодную индексацию субсидий, чтобы сохранить текущую стоимость билетов. В этом случае для пассажиров ничего не изменится, однако компании будут получать от государства больше.

Однако вряд ли субсидии будут увеличены, так как у Росавиации на эти цели нет средств, считает Герасимов. «Скорее всего, будет негативная реакция, правительство откажется от индексации за счет своих средств и возложит это бремя на пассажиров, проиндексировав саму стоимость билетов, – пояснил он. – Если мы говорим об индексации, это 10% ежегодно. Ну а если не будет никакой реакции, не будет авиаперевозок».

Просьбу индексировать субсидии авиаэксперт объяснил ростом инфляции, слабым рублем и издержками на перевозки.

«Все комплектующие западных самолетов приобретаются за валюту, эти издержки напрямую зависят от курса рубля. Если индексации не будет, перевозки станут убыточными для авиакомпаний», – заключил Герасимов.

При этом гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявлял, что авиакомпаниям не следует предоставлять дополнительные субсидии, так как они неограниченно завышают цены на билеты.

В Минтрансе ранее подчеркивали, что стоимость авиабилетов в России растет в пределах инфляции.