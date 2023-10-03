Туристы из Оренбурга не смогли вылететь в Турцию и лишились отпуска

Оренбургские туристы лишились путевок в Турцию в день вылета из-за недобросовестного турагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регионального представителя Российского союза туриндустрии Владимира Гетмана.

По информации агентства, туристы приобрели путевки в Турцию по сверхвыгодной цене в 55 тысяч рублей и подписали все необходимые документы. При этом аналогичные предложения у других туроператоров стоят более 100 тысяч рублей.

В день вылета путешественники получили сообщение о приостановке работы турагентства — офис индивидуального предпринимателя закрыт, соцсети заблокированы, а телефоны не отвечают, передает РИА Новости. По словам Гетмана, в результате действий агента пострадали около 20 человек, которые лишились путевок перед вылетом.

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