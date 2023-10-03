Летевшие в Сеул российские пенсионерки пожаловались на унижения в аэропорту Токио. Об этом сообщат Telegram-канал »Крыша ТурДома».

По информации Telegram-канала, в аэропорту Токио двух российских пенсионерок задержали японские таможенники. Они завели женщин в отдельную комнату, заперли ее и принудили их вынуть из сумок все наличные деньги.

Пенсионерки пожаловались, что таможенники пересчитали все наличные деньги всех валют, которые были у них при себе. Они также проверили содержимое чемоданов россиянок.

«Заставили подписать декларацию и даже на одну из пенсионерок заполнили протокол, так как она вывозила из Японии более 2 тысяч долларов», — сообщает «Крыша ТурДома».

Произошедшее показалось женщинам унизительным, передает источник. Спустя два часа пенсионерок отпустили и вернули им деньги.

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