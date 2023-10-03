Роспотребнадзор проверит подмосковную школу, где дети отравились шоколадом

Роспотребнадзор инициировал проверку в школе № 1 в деревне Мисайлово в Московской области, где, как сообщалось ранее, дети отравились шоколадом. О начале проверки рассказала пресс-служба регионального отделения ведомства.

В сообщении говорится, что расследование проводят по факту жалоб на симптомы острой кишечной инфекции. Уточняется, что специалисты уже провели комплекс неких санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Об отравлении шоколадом в подмосковной школе сообщал телеканал «360». По информации журналистов, одного из учеников госпитализировали с острым отравлением, его состояние оценивают как удовлетворительное. Схожие симптомы обнаружили еще у двух школьников, однако их родители отказались от госпитализации после того, как их осмотрели медики.

Позднее появилась информация, что всем троим ученикам диагностировали гастроэнтероколит.

Ранее сообщалось о происшествии в Петербурге, где школьник отравился алкоголем, и ему стало плохо в электричке.