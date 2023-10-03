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Россияне смогут ознакомиться с историческими документами о России

Хинштейн: энциклопедия «Рувики» уделяет серьезное внимание достоверности информации

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Depositphotos

Благодаря сотрудничеству президентской библиотеки и интернет-энциклопедии «Рувики» у российских пользователей появится возможность ознакомиться с уникальными документами, связанными с историей России, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Благодаря сотрудничеству у пользователей появится возможность ознакомиться с уникальными документами, связанными с историей России. Проект направлен на сохранение исторической памяти и противодействию фальсификации истории», — сказал он.

По его словам, интернет-энциклопедия «Рувики» уделяет серьезно внимание достоверной информации.

«Это просветительский проект, с объективной подачей информации. Благодаря сотрудничеству с президентской библиотекой полезной и правдивой информации стало больше. Достоверность материалов на площадке подкрепляется реальными документами. И это очень выгодно выделяет энциклопедию на фоне, к примеру, зарубежного ресурса «Википедии», которая славится своей предвзятой модерацией и огромным количеством фейковой информации. «Рувики» же публикует материалы после тщательной проверки экспертов», — добавил Хинштейн.

Ранее в рамках международной конференции библиотекарей стран СНГ «Культурное многообразие Содружества: библиотечные инициативы» генеральный директор президентской библиотеки Юрий Носов и генеральный директор Интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко подписали соглашение о сотрудничестве.

Планируется долгосрочное партнерское взаимодействие организаций по расширению знаний пользователей интернета в области истории, теории и практики российской государственности, а также русского языка как государственного языка Российской Федерации путем предоставления читателям интернет-энциклопедии «Рувики» доступа к электронным копиям документов из фонда президентской библиотеки.

В фонде президентской библиотеки в цифровом виде представлены книжные и периодические издания, кинохроника, фотографии, научно-просветительские фильмы, авторефераты диссертаций, архивные документы и материалы, отражающие историю России, экономические и дипломатические взаимоотношения между Россией и другими странами в разные исторические периоды.

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