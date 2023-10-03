В Белгородской области ПВО отразила несколько ударов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе система противовоздушной обороны отразила несколько ударов Вооруженный силы Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском городском округе система ПВО сбила несколько воздушных целей в районе хутора Масычево. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил Гладков.

Ранее Гладков сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области 70 раз. По словам Гладкова, больше половины обстрелов со стороны ВСУ пришлось на поселок Прилесье Краснояружского района.

Губернатор разместил статистику об обстрелах, произошедших в регионе 2 октября. Известно, что украинской стороной выпущено 70 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, почти 40 из них пришлись на долю Прилесья. Как уточнил Гладков, по селам Щетиновка и Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.