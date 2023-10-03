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В Москве мужчина регулярно избивал годовалого сына своей сожительницы

Житель Москвы задержан по подозрению в регулярном истязании младенца

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На северо-западе Москвы мужчина применил физическое насилие к годовалому ребенку и был задержан. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по городу.

Как стало известно следствию, побои младенцу наносил сожитель его матери в квартире на Новокуркинском шоссе. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, ему инкриминируют истязание.

По имеющимся данным, мальчик систематически подвергался насилию со стороны взрослого. Предполагаемого виновника преступления уже доставили на допрос в СК.

«Мальчик совместно с мамой помещен в столичную больницу, где врачи оказывают ему должный уход. Жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.

Следователям предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее на Урале десятилетний мальчик обвинил мать в издевательствах.

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