Почти 1,5 млн школьников прошли первый в этом учебном году «Урок цифры»

Более 1,4 млн школьников прошли «Урок цифры», организованный академией искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», сообщает пресс-служба Сбера.

В первом в этом учебном году уроке по теме «Искусственный интеллект в отраслях» приняли участие школьники не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и других стран.

В ходе обучения все желающие могут узнать об использовании искусственного интеллекта в различных отраслях экономики и закрепить полученные знания с помощью интерактивного тренажера. Материалы урока представлены для трех возрастных категорий — учеников с 1-го по 4-й, с 5-го по 8-й и с 9-го по 11-й классы.

«Чем раньше дети знакомятся с искусственным интеллектом, тем больше у них шансов стать в будущем востребованными специалистами в любой сфере, поскольку эти технологии применяются повсеместно. Все больше ребят подрастают, поступают в вузы на профильные специальности и создают первые собственные решения на основе искусственного интеллекта», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

К уроку прилагаются материалы для учителей, которые позволят провести занятие в любой школе и познакомить учащихся с искусственным интеллектом независимо от технических возможностей классов: тренажер адаптирован для мобильных устройств и доступен для любой платформы.

«Очень здорово, что благодаря новым тренажерам у педагогов есть возможность разнообразить уроки информатики востребованными современными кейсами, а у школьников — развить знания в области искусственного интеллекта», — рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Урок «Искусственный интеллект в отраслях» стартовал 18 сентября 2023 года в ходе всероссийской образовательной акции «Урок цифры». Мероприятие реализуется АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Присоединиться к участию в проекте можно до 8 октября 2023 года включительно.