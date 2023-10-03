Рыжков назвал причину своего ухода из Совфеда

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков рассказал РИА Новости, что ушел из Совета Федерации из-за возраста.

«Я посмотрел свой паспорт и сказал «хватит», — пояснил политик.

До этого Рыжков решил досрочно прекратить свои полномочия сенатора, представлявшего интересы губернатора Белгородской области.

При этом он отметил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ему стать ее советником на общественных началах. Рыжков признался, что если предложение будет в силе, то ему будет интересно работать в Совете Федерации.

Николай Рыжков был членом верхней палаты парламента с 2003 года. С 2006 по 2011 год он возглавлял комитет Совета Федерации по естественным монополиям, а с декабря 2011 года был членом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В последний раз Рыжкова наделили полномочиями сенатора в 2021 году от имени Вячеслава Гладкова. Теперь в Совете Федерации Белгородскую область представляет только экс-губернатор региона Евгений Савченко, который стал сенатором от облдумы в 2020 году.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.