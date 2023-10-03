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Российский вирусолог объяснил смысл открытия ученых, получивших «нобелевку»

Вирусолог Альтштейн: «нобелевка» присуждена не за вакцину, а за определение мРНК

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Peggy Peterson Photography/Penn Medicine/Handout via Reuters

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины биохимикам вручили за особый подход к мРНК-вакцине против коронавируса. Упрощенные сообщения о том, что премия присуждена за создание вакцины, неверны, пояснил в беседе с телеканалом «360» российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Ученые получили награду не за создание вакцины, а за определение мРНК, подчеркнул вирусолог.

«[Нобелевскую премию] дали за подход к этой вакцине, за научный результат, который показал, что если в мРНК заменить определенные нуклеотиды, <…> она становится безвредной. И тогда в нее можно включить ген, который кодирует антигены вируса, и получается вакцина. Это не за вакцину, это именно за определение мРНК», — объяснил Альтштейн.

По его словам, открытие ученых позволяет «обмануть» иммунную систему. Заслуга ученых состоит в том, что они смогли доказать: полученная с модифицированными основаниями мРНК не распознается врожденным иммунитетом.

Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман. Их открытия стали решающими для разработки эффективной мРНК вакцины против COVID-19 во время пандемии.

Российские ученые на основе статьи биохимиков приступили к разработке мРНК-вакцины от гриппа – этой работой занимаются специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

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