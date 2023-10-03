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Россиянам рассказали, что является определяющим фактором при выборе кандидата на работу

Консультант Сапожникова: стаж перестал быть главным требованием к сотрудникам

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Релевантный опыт работы перестал быть основным требованием к кандидату на рабочее место, теперь существенным критерием стало стремление соискателя к обучению и развитию. Об этом РИАМО рассказала старший консультант кадровой компании UTEAM Ольга Сапожникова.

«Наличие опыта работы, безусловно, важно, но не является определяющим фактором при выборе кандидата, как это было еще 2-3 года назад. Соискатель с минимальным опытом работы также может произвести впечатление на работодателя во время собеседования», — сказала эксперт.

По ее словам, в ходе отбора кандидатов компании чаще всего смотрят на его обучаемость, мотивацию, заинтересованность и инициативность. Поэтому при выборе между более гибким и обучаемым специалистом с опытом в три года и негибким и немотивированным с 10-летним опытом, компании очень часто выберут первого.

«Несмотря на отсутствие обширного профессионального опыта, соискатель может выделиться среди других, если основательно подготовится к собеседованию, изучит информацию о компании и вакансии. Такой подход отражает готовность кандидата к обучению и профессиональному росту, что для работодателя может оказаться более ценным, чем наличие большого опыта работы», — добавила Сапожникова.

Исследование UTEAM, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что, помимо глубокой отраслевой экспертизы и опыта, от управленцев компании сегодня ожидают навыков, позволяющих выстраивать эффективную команду, раскрывать потенциал сотрудников и существенно повышать производительность труда.

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