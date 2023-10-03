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Нарколог оценил эффективность альтернативных способов лечения от алкоголизма

Нарколог Шуров: альтернативные способы лечения от алкоголизма не работают

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Depositphotos

Альтернативные способы лечения от алкоголизма, включая кодировку, не эффективны, потому что в этом случае зависимый человек просто переносит ответственность за себя на кого-то другого, сказал РИАМО врач психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Единственный способ, первый шаг — осознать свое бессилие перед проблемой, пройти амбулаторную программу в ребцентре, и если полностью контроль потерян, нужна такая изоляция на серьезную психотерапию. Это единственный вариант, который работает», — отметил Шуров.

По его словам, иногда люди избавляются от вредной привычки только тогда, когда доходят до крайней точки или, например, сталкиваются с инсультом.

«Качество жизни и ее продолжительность будет гораздо хуже, чем просто при здравом рассуждении понять, что я принимаю токсикант ради состояния дурака. У меня уже начались последствия. Если я не хочу больших последствий, я должен остановиться», – констатировал нарколог.

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов до этого рассказал «Газете.Ru», что потеря контроля над дозировкой алкоголя, сокращение периодов трезвости и переносимость высоких доз алкоголя говорят о формировании зависимости.

Ранее нарколог развеял мифы о женском алкоголизме.

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