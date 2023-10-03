В Приморье по детской площадке разгуливал медведь

Жители Лесозаводска заметили медведя на городских улицах, косолапый разгуливал по детской площадке. Видео прогулки хищника публикует Telegram-канал «Город В».

В Приморском крае медведь дважды за день появился на улицах Лесозаводска. Сначала его видели рядом с первой и пятой школами, потом животное побродило по центру города и забрело на детскую площадку.

Специалисты отмечают, что такое поведение медведя нельзя назвать нормальным.

«Летом у медведя нет недостатка в корме, и по записи видно, что он упитанный. Потому его выход в населенный пункт связан с какой-то «аномалией». Он либо прикормился на помойке и зашел в населенный пункт, либо болеет. Либо у кого-то содержался, потом был отпущен, но привык к людям и вернулся», — рассказал порталу «ДВ Росс» генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По данным регионального МВД в последний раз медведь был замечен в районе дома № 183 по улице Дзержинского, правоохранители предполагают, что хищник ушел в лес.

Ранее молодой медведь напугал жителей села Троицкое Новосибирской области.