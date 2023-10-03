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Россияне выбрали самый популярный курорт для зимнего отдыха

Туроператор «Алеан»: для отдыха зимой туристы чаще всего выбирают Минводы

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Минеральные воды выбраны самым популярным курортом среди россиян для зимнего отдыха. Об этом сообщает национальный туроператор «Алеан», передает РИА Новости.

Кисловодску, Пятигорску, Ессентукам отдали предпочтение 7% туристов, забронировавших отдых в холодное время года.

Четверть заявок поступает от желающих отдохнуть на курортах Краснодарского края — чаще всего на горнолыжных или оздоровительных. В частности, в этом году заказов на отели Анапы стало больше на 35%, Сочи — на 17%, а Геленджика — на 72% по сравнению с сентябрем 2022 года.

При этом 5% туристов выбирают отдых в Белоруссии, в частности они интересуются местными здравницами.

Московская область также пользуется популярностью. Отдыхающие бронируют номера в отелях со спа-комплексами и подогреваемыми бассейнами.

Термальные курорты Тюменской области замыкают пятерку лидеров, их выбирают 2% туристов.

Остальные 18% пользователей выбрали другие направление внутри России: Красную Поляну, Шерегеш, Домбай, Санкт-Петербург, Карелию и другие направления.

Также стало известно, что Мурманская и Амурская области стали лидерами по приросту числа туристов этим летом.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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