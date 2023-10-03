Россияне выбрали самый популярный курорт для зимнего отдыха

Минеральные воды выбраны самым популярным курортом среди россиян для зимнего отдыха. Об этом сообщает национальный туроператор «Алеан», передает РИА Новости.

Кисловодску, Пятигорску, Ессентукам отдали предпочтение 7% туристов, забронировавших отдых в холодное время года.

Четверть заявок поступает от желающих отдохнуть на курортах Краснодарского края — чаще всего на горнолыжных или оздоровительных. В частности, в этом году заказов на отели Анапы стало больше на 35%, Сочи — на 17%, а Геленджика — на 72% по сравнению с сентябрем 2022 года.

При этом 5% туристов выбирают отдых в Белоруссии, в частности они интересуются местными здравницами.

Московская область также пользуется популярностью. Отдыхающие бронируют номера в отелях со спа-комплексами и подогреваемыми бассейнами.

Термальные курорты Тюменской области замыкают пятерку лидеров, их выбирают 2% туристов.

Остальные 18% пользователей выбрали другие направление внутри России: Красную Поляну, Шерегеш, Домбай, Санкт-Петербург, Карелию и другие направления.

Также стало известно, что Мурманская и Амурская области стали лидерами по приросту числа туристов этим летом.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.