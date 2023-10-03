Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о регистрации землетрясения магнитудой 5,7 неподалеку от побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом пишет ТАСС.

Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 132 км к востоку от города Кокопо, где проживает около 26 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 96 км.

На данный момент не поступило информации о пострадавших людях или разрушениях. Не объявлялась угроза цунами.

2 октября в Таджикистане произошло сильное землетрясение.

18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напоминал о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

17 сентября у берегов Канады произошло землетрясение. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, говорится в материале. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Также, согласно сообщению, власти не предупреждали граждан об угрозе цунами.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.