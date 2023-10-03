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В Польше украинка набросилась на уличного музыканта из-за песни на русском языке

«Страна.ua»: уличный музыкант в Варшаве отказался не использовать русский язык

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Pixabay

Украинка набросилась на уличного музыканта в столице Польши за исполнение песни на русском языке. Об этом сообщило издание «Страна.ua», опубликовав соответствующее видео.

В материале указано, что артист решил исполнить песню «Воины света» — один из хитов группы «Ляпис Трубецкой». В 2014 году данная композиция была крайне популярна среди членов украинских добровольческих батальонов, а также сторонников Майдана.

При этом на кадрах видно, как девушка подходит к музыканту и требует не использовать русский язык. Украинка даже закрыла рукой микрофон, пытаясь прервать выступление мужчины.

В то же время она указала, что артисту стоит исполнить песню на украинском языке. Однако музыкант отказался, так как не знает данного языка.

Тогда девушка придумала альтернативный способ добиться желаемого, предложив собеседнику петь на белорусском языке. Тем не менее он снова ответил отказом и пояснил, что никогда не учил этот язык в школе.

Как подчеркнуло издание, сама украинка также оглашала свои требования на русском языке.

Ранее на Украине разрешили писать слова «Россия» и «Москва» с маленькой буквы.

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