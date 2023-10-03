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Сенатор американского штата Северная Дакота и его семья погибли в авиакатастрофе

AP: сенатор Северной Дакоты, его жена и дети погибли в авиакатастрофе

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Jack Dura/AP

Сенатор штата Северная Дакота Дуг Ларсен, его жена и двое детей погибли при авиакатастрофе в штате Юта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо лидера республиканского большинства в сенате Дэвида Хога коллегам-сенаторам,

«Сенатор Дуг Ларсен, его жена Эми и их двое детей погибли в авиакатастрофе прошлым вечером в штате Юта», — сказано в письме.

Уточняется, что сенатор с женой и детьми посещали семью в Скоттсдейле и возвращались домой, когда произошла катастрофа.

До этого в управлении шерифа округа Гранд сообщили о крушении самолета в американском штате Юта. По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 1 октября.

2 октября китайский информационный портал «Пэнпай» сообщал, что в провинции Аньхой на востоке Китая упал самолет с пассажирами на борту.

16 сентября авиакатастрофа произошла в районе экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонка на севере Бразилии. Самолет Embraer Bandeirante совершал посадку во время ливня на аэродроме в 400 км от административного центра штата города Манаус. На его борту находились 12 туристов и 2 члена экипажа. В результате крушения выживших нет.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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