Россияне рассказали, как относятся к рекламе

С 1 сентября 2022 года вступил в силу закон о маркировке рекламы, а с 1 сентября текущего года была введена административная ответственность и штрафы за размещение немаркированной рекламы или ошибки в маркировке. Как показал опрос Calltouch, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», четверть россиян ничего не слышали о таком законе.

Однако большинство считает, что реклама изменилась. С момента вступления закона в силу россияне отметили увеличение количества рекламных объявлений (25%) и креативных идей в рекламе (14%), а также появление отметок у блогеров (13%) и на других ресурсах (12%). Еще 10% считают, что рекламы стало меньше.

Более 14% считают, что она бросается в глаза и выглядят нелепо (13%). Есть и те, кто оценивает влияние закона положительно: 12% говорят, что рекламодатели станут честнее, так как теперь рекламу сложнее скрыть. Каждый десятый считает, что маркировка рекламы ничего не меняет. При этом значительная часть людей (42%) воспринимают маркированную и немаркированную рекламу одинаково.

Подавляющее большинство опрошенных поделились мнением, что обязательная маркировка повлияет на рынок, но степень влияния оценивают по-разному. Часть респондентов думает, что реклама станет более добросовестной (30%), сократится ее объем (12%), а бизнес станет более избирательным (10%). Другая часть считает, что рекламодатели не будут выполнять требования закона (21%), реклама станет скрытой (18%) и при этом увеличится ее стоимость (16%). Только каждый десятый опрошенный думает, что никакого влияния на рынок маркировка не окажет, так как это внутреннее дело компаний-рекламодателей.

«Закон о маркировке рекламы вступил в силу еще в прошлом году. При этом рекламодатели маркировали рекламные сообщения по-разному, иногда непроизвольно допуская ошибки. Основное изменение сейчас — это введение административной ответственности и штрафов. Причем получить штраф могут как те бренды, которые совсем не маркируют рекламу, так и те, кто делает это неправильно. На сегодняшний день рынок не до конца готов к этим изменениям. Пока многим рекламодателям остается непонятным, какие именно материалы нужно маркировать. Тем не менее это новая реальность, которая вносит корректировки в рабочие процессы», — прокомментировала Виктория Одинцова, директор по маркетингу Calltouch.

Россияне считают рекламой не только те материалы, которые имеют соответствующую отметку. Большинство к ней относят любое навязчивое предложение что-то купить (36%). Для 25% россиян реклама — это то, что им показывают против их воли, для 20% — любое упоминание бренда. Более 10% считают, что в рекламе всегда делают явный акцент на преимуществах компании, товара, услуги. И только для 6% респондентов это маркированные размещения.

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