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Кадыров поддержал предложение назначить свою дочь на должность вице-премьера Чечни

Кадыров поддержал решение назначить свою дочь Айшат на пост вице-премьера Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что поддержал предложение назначить свою дочь, министра культуры Чечни Айшат Кадырову на должность вице-премьера республики.

По его словам, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев озвучил подобное решение.

«Я поддержал предложения Муслима Хучиева», — написал Кадыров.

Он указал, что его дочь внесла большой вклад в улучшение деятельности Минкульта Чечни, накопила существенный опыт работы.

Кадыров добавил, что бывший вице-премьер республики Муса Дадаев будет назначен на пост министра культуры региона.

Ранее президент России Владимир Путин наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

До этого президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил Айшат Кадырову орденом Дружбы. Вручение состоялось в ходе торжественного открытия Дней культуры Чечни в Цхинвале.

Айшат Кадырова назначена министром культуры Чечни в 2021 году.

Ранее Кадыров высказался о роли отца в его политической карьере.

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