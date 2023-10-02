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Полиция нашла в сарае у жителя Херсонской области ракетную установку

В Херсонской области полиция нашла ракетную установку у местного жителя

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Полицейские обнаружили у 47-летнего жителя села Михайловка Скадовского района Херсонской области установку для запуска ракет. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Уточняется, что устройство мужчина хранил в сарае под мешками. Он заявил полиции, что нашел его в лесу и привез домой, чтобы потом сдать на металлолом.

Между тем правоохранители предполагают, что находка представляет собой установку для запуска неуправляемых ракет от вертолета Ми-8. Впрочем, точное предназначение оборудования должна будет показать экспертиза, на которую установку уже отправили.

Один из российских вертолетов Ми-8 угнал летом из Курска летчик Максим Кузьминов, который долетел на нем в Харьковскую область вместе с двумя членами экипажа. По прибытии от его попутчиков, как утверждает глава украинской разведки Кирилл Буданов, пришлось избавиться. Сейчас обстоятельства случившегося расследует ФСБ, а на федеральном телевидении неопознанные военнослужащие предупредили, что Кузьминов может не дожить до суда.

Ранее неизвестный принес боеприпас на КПП военного городка в Екатеринбурге.

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