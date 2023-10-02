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Для волонтеров Всемирного фестиваля молодежи стартовала мотивационная программа

Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи смогут получать полезные бонусы

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Пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи

Дирекция Всемирного фестиваля молодежи и президентской платформой «Россия – страна возможностей» подписали соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба фестиваля.

В рамках соглашения проект «Другое Дело» президентской платформы стал ключевым партнером мотивационной программы, разработанной для волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи.

«Кандидатам в волонтеры фестиваля, подавшим заявку на сайте ДОБРО.РФ и заполнившим первую и вторую части анкеты, начислят более 1 тыс. баллов, которые можно будет потратить на различные приятные и полезные бонусы», — говорится в сообщении.

Кроме того, впоследствии пользователи приложения смогут выполнять различные полезные для общества дела и получать за это дополнительные баллы и обменивать их.

«Мотивационная программа позволит поощрять будущих добровольцев ВФМ-2024 за их гражданскую позицию и добрые дела. За участие в жизни общества ребята смогут получать полезные и приятные бонусы», — отметила заместитель генерального директора Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Лариса Сулима.

Как подчеркнул первый заместитель генерального директора «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, Всемирный фестиваль молодежи 2024 — это грандиозный праздник юности и единения.

«Более 300 партнеров уже предоставляют «Другому делу» задания на самые разные темы. Уверен, волонтерам будет еще интереснее помогать на фестивале, параллельно выполняя задания и получая за них уникальные бонусы», — рассказал он.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с Указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.

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