Воробьев заявил об открытии 25 медучреждений после капремонта в этом году

В 2024 году в Подмосковье планируется провести ремонт 122 объектов здравоохранения, среди них 35 объектов будут подлежать капитальному ремонту. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.

«Я очень надеюсь, что та программа, которая у нас запланирована на 2023 и следующий, 2024 год, будет успешно реализована. В этом году мы обновляем 218 учреждений, в том числе сдаем 74 объекта после текущего ремонта и 25 - после капитального. На 2024-й также наметили большой объем работ - 122 объекта, в том числе 35 объектов капремонта», — приводит его слова пресс-служба губернатора Подмосковья.

Отмечается, что в программу по капитальному ремонту на этот год включено 51 учреждение. Уже в этом году введут 25 из них. Среди них 11 поликлиник в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, Ленинском, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Талдоме, Щелкове и Электрогорске; 13 стационаров в Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Жуковском, Кашире, Лосино-Петровском, Орехово-Зуеве, Пушкинском, Химках, Щелкове и Подольске, а также медколледж в Дмитрове, который сдадут уже в октябре.

В программу текущего ремонта на 2023 год включено 116 объектов здравоохранения. До конца года откроются 18 амбулаторий, 26 поликлиник, 12 станций скорой помощи, 11 ФАПов и 7 стационаров в Богородском, Егорьевске, Зарайске, Истре, Серпухове, Солнечногорске и Ступино.



Кроме того, в 51 учреждении проводятся аварийно-восстановительные работы – ремонт кровли, входных групп, замена систем вентиляции, внутренние отделочный работы.

В программу по капремонту на следующий год вошли 35 объектов, в том числе те, работы на которых были начаты ранее. 20 медучреждений планируют ввести в следующем году: 7 поликлиник, 12 стационаров и акушерско-гинекологический корпус Химкинской областной больницы.

Кроме того, в регионе откроют 87 объектов здравоохранения, в которых в следующем году будет проведен текущий ремонт. Среди них 25 поликлиник, 7 стационаров, 10 амбулаторий, 27 ФАПов, 16 станций скорой медицинской помощи, кабинет врача общей практики в Шатуре и кожно-венерологический диспансер в Богородском г.о.