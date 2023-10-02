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Россиянам рассказали, как избежать ошибок при выходе на пенсию

Профессор Сафонов: россияне могут попросить рассчитать пенсию в Социальном фонде

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Depositphotos

При выходе на пенсию важно подать заявление в Социальный фонд для того, чтобы обозначить желание получать страховые выплаты. Об этом «Москве 24» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

«При достижении необходимого возраста человек автоматически приобретает статус пенсионера. При этом он может не просить оформить ему страховые выплаты и продолжать работу. В этом случае он имеет право на получение дополнительных, так называемых премиальных коэффициентов, благодаря которым увеличивается и размер пенсии», — отметил специалист.

Сафонов также советует проследить, чтобы перед выходом на пенсию был учтен весь рабочий стаж, потому что некоторые данные о работе граждан могут не передать в Социальный фонд в случае непредвиденных обстоятельств. Если такое произошло, нужно найти документы, подтверждающие работу, и отнести их в территориальное управление ведомства. Там же можно заранее узнать об учтенном стаже и индивидуальных пенсионных коэффициентах и попросить рассчитать уровень пенсионного обеспечения и посмотреть, какая выплата будет назначена.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм» до этого говорил, что оформление статуса пенсионера является обязанностью самого работника, и документы должны быть поданы в строго установленные сроки.

Ранее стало известно, сколько россиян хотели бы перед пенсией накопить на безбедную старость.

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