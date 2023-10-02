Конкурс среди водителей скорой помощи стартовал в Подмосковье

Московская областная станция скорой медицинской помощи организовала конкурс профессионального мастерства для водителей, в настоящий момент стартовали отборочные испытания, по итогам которых будут определены финалисты конкурса, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«От работы водителя, его профессиональных навыков зависит оперативность прибытия бригады скорой помощи на место вызова. Мы решили поддержать наших водителей, провести конкурс профессионального мастерства и определить лучших. По его итогам победитель и призеры получат денежную премию: 110 тыс. рублей – за первое место, 70 тыс. рублей и 50 тыс. рублей – за второе и третье места соответственно», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

К участию допускаются водители, проработавшие на Московской областной станции скорой медицинской помощи не менее полугода. Программа отборочных этапов включает теоретическую – проверку знаний ПДД, а также практическую части. Каждый участник отвечает на 20 вопросов, сформированных на основе экзаменационных билетов ГИБДД. Практическая часть включает задания по скоростному маневрированию. Судьи фиксируют время прохождения тестирования и выполнения фигур.

Финал конкурса состоится 12 октября в Подольске. В нем примут участие 18 человек – финалисты отборочных испытаний.