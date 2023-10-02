Прекращено второе уголовное дело экс-мэра Владивостока Гуменюка

Прекращено второе уголовное дело бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка о превышении им полномочий. Соответствующее решение вынес Фрунзенский районный суд Владивостока, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката экс-чиновника Александра Китаева.

Как сообщается, дело прекращено за истечением срока давности. Гуменюку вменялись махинации с катером в 2017 году. Ущерб администрации Приморского края оценивается в 17,2 млн рублей. Гуменюк на тот момент был руководителем хозяйственного управления администрации региона.

Он не признал свою вину, однако согласился на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям.

Ранее Приморский краевой суд смягчил приговор Олегу Гуменюку, осужденному за получение крупной взятки, с 16,5 до 12 лет колонии.

В январе 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 млн рублей.

Размер штрафа также был снижен — до 140 млн рублей.

По данным следствия, до вступления в должность мэра, будучи директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», Гуменюк получил от директора ряда строительных фирм взятки на общую сумму 6,9 млн руб. Кроме того, уже будучи мэром, Гуменюк получил 31,2 млн от того же бизнесмена.

В рамках уголовного дела арестованы активы Гуменюка более чем на 35 млн руб., в том числе недвижимость, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Harley Davidson и наличные средства.

Ранее чиновник из Мурманска получил условный срок за взятку кофемашиной.