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Пьяного третьеклассника нашли в петербургской электричке

«78.ru»: в Ленобласти из электрички госпитализировали пьяного третьеклассника

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Elena Mayorova/Global Look Press

Ребенка в тяжелом состоянии с алкогольным отравлением сняли с электрички в Киришах. Об этом сообщает «78.ru».

Пятеро детей ехали в вагоне электрички из Петербурга в Будогощь, по дороге одному из мальчиков стало плохо, у третьеклассника был сильный жар. Школьника сняли с поезда на станции Кириши, мальчика в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу, у него диагностировано тяжелое алкогольное отравление.

Известно, что ребенок воспитывается в неполной семье, на его мать составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей. Где дети смогли купить алкоголь, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Бурятии за рулем машины, врезавшейся в забор, обнаружили спящего мальчика.

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