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В России начался ресторанный фестиваль

Более 800 ресторанов примут участие в российском гастрономическом фестивале

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Пресс-служба российского ресторанного фестиваля

В России с 1 по 15 октября пройдет восьмой ресторанный фестиваль, сообщает пресс-служба проекта.

В фестивале примут участие более 800 ресторанов из 50 российских городов.

«Цели РРФ в этом году – продолжить поддерживать ресторанную индустрию и дать возможность всем жителям страны изучить лучшие рестораны как дома, так и в отпуске. Акцент на локальные продукты, блестящий сервис и действительно новаторские блюда – российские рестораны уже давно вышли на высочайший уровень во всем мире. Нашей стране есть, чем гордиться, и РРФ это вновь докажет», – отметил основатель фестиваля, ресторатор Александр Сысоев.

Рестораны-участники фестиваля предложат гостям дегустационные сеты из 3-5 популярных или новых блюд по фиксированной цене (1390, 1990 и 2990 рублей).

«В 2023 году мы вновь делаем масштабную параллельную программу. В сети кинотеатров «Каро» в 7 городах пройдет фестиваль кино о еде, в ряде городов пройдут ужины с лучшим шефами, экскурсии на фабрики производителей кофе и выпечки и еще масса спецпроектов, за которыми можно следить на сайте фестиваля. Также мы начинаем поддерживать молодые таланты – шеф-повара до 35 лет получат дополнительную поддержку и возможности для развития благодаря нашему спецпроекту с Росмолодежь.Бизнес», — добавил Сысоев.

Впервые фестивальные сеты будут доступны к заказу в сервисе Яндекс Еда в мегаполисах.

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