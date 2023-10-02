В Петербурге 15-летний подросток пришел в гости к другу и выпал из окна его квартиры

В Санкт-Петербурге студент колледжа выпал из окна квартиры приятеля. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно изданию, 15-летний житель поселка Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области учится в одном из городских колледжей. 30 сентября несовершеннолетний находился у своего приятеля, родители которого остались в тот вечер на даче.

Подростки оказались в квартире вдвоем, а ночью гость выпал из окна 16-этажного дома на улице Авангардной. Падение с высоты второго этажа привело к тяжелым травмам головы, рук и ног. Пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию.

Правоохранители считают, что физического насилия к потерпевшему не применялось. Известно, что семьи обоих мальчиков благополучные и до сих пор в поле зрения полиции не попадали.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Ульяновске из-за сработавшей сигнализации трое учеников выпрыгнули из окна школы.