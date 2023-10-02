В российских школах в День учителя провели «Разговоры о важном»

В российских школах и колледжах в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» состоялся диалог, посвященный празднованию Дня учителя, сообщает пресс-служба проекта.

Основной целью занятия стало формирование у обучающихся представлений о роли учителя в становлении личности каждого человека, осознание тех качеств, которые необходимы в профессии педагога, наставника, воспитание чувства благодарности и уважения к родителям, педагогам, наставникам, воспитателям, развитие навыков позитивного сотрудничества со сверстниками и педагогами.

Почетным гостем занятия стал профессор МГИМО, автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский. Он рассказал школьникам о важности профессии учителя в современном обществе и ответил на вопросы школьников.

С 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном».

Цикл классных часов дает возможность детям обсудить волнующие темы со своим классным руководителем, а педагогу — интегрировать государственные ценности в процесс воспитания.