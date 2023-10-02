В Москве девушка обвинила массажиста тайского салона в изнасиловании после процедуры. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канале Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 30 сентября. 26-летняя жительница подмосковного Красногорска приехала на сеанс массажа в салон Sun Thai, находящийся вблизи Цветного бульвара.

Выполнять процедуру тайского массажа пришел мужчина, который во время оказания услуги начал массировать гениталии девушки. После этого сотрудник салона изнасиловал посетительницу, сообщает Shot.

После этого посетительница вышла из салона и направилась в отделение полиции, где сообщила о произошедшем. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту обращения девушки.

Ранее известного массажиста Бурдыгина обвинили в изнасиловании во время сеанса на дому.