Психолог призвала транслировать традиционные семейные ценности через медиа

В медиа важно транслировать значимость семьи, уважение друг к другу, терпение и поддержку, потому что это позволит внедрить подобные ценности в умы людей. Об этом РИАМО рассказала практический психолог Елена Митрохина.

Специалист подчеркнула, что семья является твердым фундаментом, необходимым для развития каждого индивида в ней. Она дает людям ощущение принадлежности, безопасности и любви, а также помогает формировать ключевые ценности — уважение, эмпатия, сотрудничество.

«Медиа имеют огромную роль в передаче и поддержке семейных ценностей. Через телевидение, фильмы, социальные сети мы можем показать примеры здоровых отношений, ответить на вопросы о родительстве, размышлять о важных аспектах семейной жизни», — сказала Митрохина.

По ее мнению, оказывать влияние на подрастающие поколение можно через внешние коммуникации и социальные сети.

«Благодаря социальным сетям мы можем делиться историями, идеями и важностью традиций в нашей жизни. Мы можем вдохновить других, обсудить темы и дать им понять, что их наследие ценно и важно», — заключила психолог.

Психолог Андрей Зберовский до этого говорил, что взрослым нужно соблюдать уважение к традиционным семейным ценностям, чтобы привить их детям. Он подчеркнул, что для ребенка, который всю жизнь видел счастливых родителей, — это лучшая реклама семьи.

Ранее сообщалось, что в России появится учебник для подростков о традиционных семейных ценностях.