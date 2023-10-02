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Мэр Москвы рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в столице

Собянин: новые инвестпроекты дадут Москве около 4,5 тыс. рабочих мест

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mos.ru

С начала года Москва предоставила инвесторам более 40 гектаров земли для строительства промышленных комплексов и технопарка, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В рамках масштабных инвестиционных проектов будут построены промышленный технопарк и восемь предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции», — написал Собянин.

По его словам, статус масштабного инвестпроекта дает бизнесу возможность получить землю в аренду сроком на пять лет без проведения торгов. В свою очередь город получает современную инфраструктуру и рабочие места.

Трудоустроиться на новые предприятия смогут около 4,5 тыс. человек. Больше всего рабочих мест позволит создать пищевой кластер в деревне Троицкое ТиНАО. На его территории будут работать предприятия по производству молочных и мясных продуктов, сладостей и напитков, овощей и упаковки. На предприятиях будут использоваться современные экологичные технологии.

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