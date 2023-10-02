Третьеклассник попал в реанимацию после взрыва канистры с бензином

В Лужском районе Ленобласти девятилетний школьник попал в реанимацию с ожогами после взрыва канистры с бензином, которую он поджег вместе с приятелем. Об этом сообщает «Фонтанка».

В деревне Осьмино под Лугой школьник отмечал день рождения одноклассника, вместе с другом он нашел канистру с бензином и развел огонь. Дети стали бросать в горячую канистру кирпичи, емкость взорвалась.

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее школьники из Челябинска получили ожоги во время уроков.