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В Дагестане подросток избил сверстника на глазах у своих друзей, снимавших побои на камеру

В дагестанском селе юноша избил подростка под комментарии своей группы поддержки

В Дагестане несовершеннолетний побил другого подростка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Основными свидетелями произошедшего в Ленинкенте стали друзья нападавшего, один из которых рекомендовал ему «бить до крови», оставаясь при этом за кадром. Всего за жестоким избиением наблюдали трое.

Лежавший на земле подросток пытался закрывать голову руками, притянул колени к груди, но продолжил получать от своего обидчика удары ногами по спине и даже по лицу.

«Откуда столько жестокости?» — удивляется автор публикации. По его словам, видеозапись была сделана еще несколько месяцев назад, но распространилась в соцсетях только сейчас.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

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