Население Украины сократилось до 23 млн человек. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«На территории страны осталось 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну», — написал Азаров у себя в Telegram-канале.

Экс-премьер отметил, что украинским военкомам поручили набрать людей в армию как минимум на год активных «мясных штурмов». Он заявил, что эксперты ожидают до 500 тысяч новых «добровольцев», которых планируют призвать к весне.

При этом Азаров напомнил, что в начале сентября Минобороны Украины упростило условия для призыва на службу в армии. Теперь мобилизовать могут людей с различными заболеваниями, в числе которых ВИЧ, гепатиты и психические отклонения. Также с 1 октября украинские женщины с медицинской или фармацевтической специальности обязаны встать на воинский учет.

В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова поделилась прогнозом, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. После чего аналитический ресурс «Опендатабот» отмечал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы существования страны.

Ранее экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что США оказались ослаблены конфликтом на Украине.