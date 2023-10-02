Опрос: 45% россиян хотели бы перед пенсией накопить на безбедную старость

Почти половина россиян (45%) хотели бы перед пенсией накопить на безбедную старость, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру» и «СберНПФ», сообщает РБК.

Еще 25% россиян хотят перед выходом на пенсию построить дом или купить квартиру (24%), а также освоить новое хобби (22%).

Ранее сообщалось, что 54% россиян не готовы переезжать в другой город ради карьеры. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом «Авито Работа». В исследовании приняли участие свыше 10 тысяч респондентов.

Опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет чаще всех выражали готовность к переезду — положительно ответили 69% из них. При этом чем старше группа респондентов, тем меньше у них желания менять место жительства. Среди россиян 25-34 лет согласны на переезд 56%, а в возрастной группе 35-44 лет таких 49%.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.