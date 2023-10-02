Врач рассказала, как улучшить работу щитовидной железы

Работа щитовидной железы может быть нарушена из-за дефицита йодосодержащих продуктов в рационе и бесконтрольного приема добавок с этим микроэлементом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, для поддержания нормальной работы щитовидной железы важен йод, который помогает ей синтезировать гормоны.

«Если человек употребляет недостаточно йодосодержащих продуктов, щитовидной железе приходится увеличивать свой объем, чтобы выработать то же количество гормонов при малом поступлении йода. Появляется так называемый зоб, который характерен для тех регионов, где в рационе дефицит этого микроэлемента», — уточнила Чернышова.

Для получения йода врач советует регулярно есть рыбу и морепродукты. Однако бесконтрольно принимать БАДы и лекарства, содержащие йод, не стоит, предупредила специалист.

«При избытке йода щитовидной железе тоже не очень просто. Это нарушает ее работу, и ей приходится функционировать в сложных условиях», — заключила Чернышова.

Онколог Максим Астраханцев до этого заявил, что 75% случаев рака щитовидной железы выявляется у женщин. Одним из факторов риска Астраханцев назвал низкое содержание йода в диете. По его словам, улучшить ситуацию помогает употребление йодированной соли вместо обычной поваренной.

Ранее врач перечислила заболевания, которые препятствуют похудению.