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Тревел-блогер перечислил ряд действий, которые не следует совершать в Дагестане

Российский тревел-блогер предостерег туристок от курения в Дагестане

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Shutterstock

Российский тревел-блогер и путешественник предостерег туристов от ряда действий, которые не стоит совершать в Дагестане. Об этом он рассказал в блоге на платформе «Дзен».

Автор отметил, что в российском регионе, где жители преимущественно исповедуют ислам, не одобряют распитие алкогольных напитков. Показаться в пьяном виде на дагестанских улицах считается верхом неприличия и осуждается местными.

Также блогер предостерег женщин от курения в общественных местах. Дагестанцы считают курение неприличным занятием для девушки.

Также жители Дагестана негативно относятся к использованию бранных и матерных слов, особенно в присутствии старших, детей и женщин.

В сентябре сообщалось, что блогеры и комики Омар Алибутаев и Юсуп Омаров стали ведущими тревел-шоу «Орел и Орел».

В проекте Алибутаев и Омаров расскажут о том, как можно роскошно путешествовать по России, и покажут самые «понтовые» места страны.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает «исконно русский» блогер.

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