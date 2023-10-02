Московского охранника задержали за разговор на украинском языке

Сотрудника частного охранного предприятия в Москве задержали за разговор на украинском языке на посту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Заявление в полицию на охранника подал командир роты противодействия беспилотникам. Охранником оказался уроженец подмосковного города Дедовск по имени Владислав. Ему 24 года. После задержания на него оформили административный протокол за мелкое хулиганство, по которому его обяжут оплатить штраф или провести 15 суток в камере предварительного заключения.

До этого в Госдуме призвали создать школьные учебники на украинском и немецком языках.

С такой инициативой к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову обратился председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин.

Разработку учебников планируют вести с помощью сотрудников Федерального института языков народов России. На процесс создания пособий и включения их в перечень потребуется порядка трех лет.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.