Риелтор назвала пять правил, как не попасть на мошенников при покупке недвижимости

На сайтах и агрегаторах недвижимости встречаются фейковые объявления: в них продают несуществующие квартиры, подтасовывают характеристики, занижают цены. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна Агеева (Ageeva Real Estate). Она объяснила, как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости.

«Основная цель — заставить покупателя позвонить. Крупные сервисы проверяют объявления на подлинность, но это не дает 100% защиты, а в соцсетях контроля нет вообще. На зарубежном рынке, в частности в популярном у россиян Дубае, ситуация такая же. Покупателя должны насторожить «сказочные», слишком выгодные предложения, расплывчатая информация в телефонном разговоре, предложение другой квартиры взамен той, что была в объявлении, отказ от показа документов, фото одного и того же объекта в разных объявлениях», — отметила она.

Второе правило — реально оценивать рынок и цены.

«Слишком дешевая цена на фоне средней по рынку в данной локации — это явный «красный флажок». Нужно вдвойне внимательно проверить документы продавца с привлечением грамотного юриста, если это вторичное жилье. Изучить проектную декларацию, разрешение на строительство, условия договора, характеристики и правовой статус ЖК, если речь о застройщике. Часто в РФ под видом квартир продают апартаменты. Это дешевле при покупке, но прилично дороже в обслуживании, к тому же потом всплывают сюрпризы: комнаты без окон, чрезмерно низкие потолки, невозможность оформить регистрацию по месту жительства, т.к. апартаменты — это коммерческое помещение, а не жилье. Это касается именно российского рынка. За рубежом термин apartment означает полноценную квартиру», — объяснила Агеева.

Риелтор также посоветовала не забывать смотреть, кому вы платите.

«Все расчеты по сделке, включая аванс и задаток, должны происходить между покупателем и продавцом, а не посредником. Если сделка предполагает вознаграждение для агента, оно выплачивается отдельно. При покупке новостроек за рубежом переводить деньги нужно строго по реквизитам застройщика. Если посредник обязался передать платеж на месте, то должен сразу предоставить чек с именем покупателя в качестве плательщика», — напомнила эксперт.

Второй важный момент: в договоре должна быть указана реальная сумма сделки. Часто продавцы отговариваются желанием сэкономить на налогах и занижают цену в договоре. На это идти нельзя, потому что в случае оспаривания сделки покупатель будет признан недобросовестным приобретателем, потеряет и квартиру, и деньги, заявила риелтор.

При покупке на вторичном рынке стоит избегать сделок по доверенности.

«Доверенность несет чрезмерные риски. Собственник в любой момент может заявить, что продавать квартиру не хотел, начнутся долгие тяжбы. И это отличная почва для мошенничества. Например, такая схема: собственник отзывает доверенность буквально за день до сделки или оказывается недееспособным, а покупатель об этом не знает. Итак, покупка прошла, деньги уплыли, а потом — суд и признание сделки ничтожной», — заявила специалист.

Агеева также рекомендовала работать с надежным агентом, особенно при удаленных сделках.

«Профессионал видит тревожные сигналы заранее, понимает, где вероятны риски в конкретном случае, какие документы запросить и как их проверить. При покупке за рубежом помощь агента — практически обязательное условие. Если изначально выбрать грамотного представителя, остальная часть сделки пройдет спокойно», — резюмировала она.

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