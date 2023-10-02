Врач рассказал, какие люди находятся в основной группе риска по болезням сердца

Повышенный риск инфаркта и инсульта имеют курильщики, люди, которые не контролируют гипертонию, и люди с высоким уровнем холестерина, с ожирением. Об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Напалков, кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ.

«Это как раз и есть те пациенты, которые больше других рискуют получить первый инфаркт или инсульт», — добавил он.

По хронической сердечной недостаточности в группу риска попадают люди, у которых ХСН связана с характерными для нее симптомами — одышка, отеки, тахикардия, снижение переносимости физической нагрузки, падение насосной функции сердца (когда фракция выброса левого желудочка снижается ниже 40).

«Это самая опасная группа риска, и такие пациенты имеют наихудший прогноз: каждый второй пациент с диагнозом «продвинутая стадия сердечной недостаточности» не проживет пяти лет. Кроме того, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью риск внезапного летального исхода выше в пять раз. Его сложно предотвратить, так как он возникает, когда его никто не ждет», — добавил он.

Люди, у которых первый инфаркт или инсульт уже произошли, автоматически попадают в группу высокого риска, потому что эти события могут повториться снова.

«Риск будет меньше в два раза, если пациент принимает все препараты, которые ему назначены. Если же пациент отказывается от части терапии, не принимает прописанные ему лекарства, то риск повторного инфаркта или инсульта выше в 3-10 раз — здесь кому как повезет. Например, есть пациенты, которые принимают препараты, препятствующие тромбообразованию. Здесь буквально 1-2 дня пропуска терапии могут привести к тому, что у пациента произойдет либо первое острое событие, от которого его пытаются защитить, либо повторное. Поэтому категорически запрещено самостоятельно прекращать прием лекарств», — объяснил врач.

Чтобы помочь таким пациентам соблюдать режим приема препаратов и не прерывать лечение из-за невозможности купить лекарства, в России действует программа льготного обеспечения. Например, если человек перенес инфаркт, он может обратиться к врачу и после выписки из стационара по месту жительства получить бесплатно препараты для лечения, в первую очередь лекарства, которые препятствуют тромбообразованию.

«Поэтому у меня вызывает недоумение ситуация, когда пациент может получать от государства бесплатные препараты — кстати говоря, не самые дешевые, — но вдруг по каким-то субъективным причинам прекращает их принимать и ставит свое здоровье и жизнь под угрозу», — резюмировал специалист.

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