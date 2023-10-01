В Турции рассказали, какое оружие было найдено на месте теракта в Анкаре

МВД Турции сообщило, что на месте теракта в Анкаре было обнаружено около 10 кг взрывчатки и стрелковое оружие, передает ТАСС.

«Обнаружено 9,7 кг взрывчатки С-4, 3 ручные гранаты, один гранатомет, пистолет с глушителем марки Glock» — рассказали в ведомстве.

Также в министерстве сообщили, что на месте были найдены две штурмовые винтовки.

1 октября возле здания МВД Турции в Анкаре произошел теракт, пострадали двое полицейских. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Сообщалось также, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов.

В том же районе находится здание парламента, в котором сегодня проводится первое заседание депутатов после летнего перерыва.

Позже стало известно, что один из исполнителей теракта в Анкаре был членом Рабочей партии Курдистана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал попытку теракта в центре Анкары, совершенную утром, как «последние вздохи террористов» в отношении страны.

Ранее запрещенная в Турции РПК взяла ответственность за попытку теракта в Анкаре.