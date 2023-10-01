Горение в многоэтажке в Тобольске ликвидировано

МЧС России сообщило о ликвидации открытого возгорания в загоревшейся после взрыва газа пятиэтажке в Тобольске. Об этом сообщается в Telegram-канале Тюменской области.

По данным ведомства, открытое горение пожарным удалось устранить в 22:52 мск.

«Из здания эвакуированы 296 человек, которые размещены у родственников и в пункте временного размещения. На данный момент здесь проходит работа по проливке конструкций», — рассказали в ведомстве.

До этого СК возбудил уголовное дело после пожара в Тобольске.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

1 октября Telegram-канал Shot сообщил, что в Тобольске произошел взрыв газа.

«Газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже дома на улице Ремезова. После этого огонь перекинулся на крышу жилого дома. Пострадал минимум один человек, жителей эвакуируют», — говорилось в сообщении.

Сообщается о троих пострадавших.

Ранее очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке.