Горение в многоэтажке в Тобольске ликвидировано

МЧС России сообщило о ликвидации открытого возгорания в загоревшейся после взрыва газа пятиэтажке в Тобольске. Об этом сообщается в Telegram-канале Тюменской области.
По данным ведомства, открытое горение пожарным удалось устранить в 22:52 мск.
«Из здания эвакуированы 296 человек, которые размещены у родственников и в пункте временного размещения. На данный момент здесь проходит работа по проливке конструкций», — рассказали в ведомстве.
До этого СК возбудил уголовное дело после пожара в Тобольске.
Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».
1 октября Telegram-канал Shot сообщил, что в Тобольске произошел взрыв газа.
«Газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже дома на улице Ремезова. После этого огонь перекинулся на крышу жилого дома. Пострадал минимум один человек, жителей эвакуируют», — говорилось в сообщении.
Сообщается о троих пострадавших.
Ранее очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке.