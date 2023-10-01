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В двух областях на Украине объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога

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В Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Уточняется, что первым — в 22.15 (совпадает с мск) сирены зазвучали в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и в Николаевской области, а затем — в 22.47 — в Харьковской области.

1 октября сообщалось, что согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога уже была объявлена в этих украинских регионах.

Ночью на территории Харьковской области также был введен режим воздушной тревоги. Как сообщил местный телеканал «Общественное», в административном центре региона произошел взрыв.

Позже стало известно, что в Киеве произошел взрыв. Согласно данным издания «Страна.UA», впоследствии в Деснянском районе города начался пожар.

С 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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