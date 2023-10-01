Ливни привели к задержкам и отменам рейсов в аэропортах Стамбула, передает РИА Новости.

Ливни в Стамбуле продолжаются уже несколько часов. В некоторых районах на окраинах города наблюдались подтопления. Синоптики предупредили, что с 22:00 мск ожидается новый удар стихии, дожди будут идти всю ночь.

Ранее в аэропортах Москвы произошла массовая задержка рейсов. В Домодедово задержали или отменили девять рейсов, во Внуково — 11, а в Шереметьево — три.

Пока неизвестно, по какой причине произошли задержки. 10 сентября аэропорты Москвы сообщили о задержке 20 рейсов.

По состоянию на 1:00 мск, в Домодедово были задержаны семь рейсов и еще три отменены. Во Внуково семь рейсов задержаны и один отменен, а также в Шереметьево восемь рейсов задержаны. О причинах задержек не сообщается.

До этого в аэропортах Москвы утром 9 сентября отменили четыре рейса, еще девять задержали.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.