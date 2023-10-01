Минтранс РФ заявил о приостановке движения по Крымскому мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановят в связи с проведением восстановительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса РФ.

«2 октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 3 октября», — сказано в сообщении.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили утром 1 октября. Другой дополнительной информации не приводилось.

Ночью 17 июля текущего года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил в случившемся спецслужбы Украины. Согласно данным НАК, атаку на мост осуществили два украинских надводных беспилотника. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Крыму назвали фейком информацию об эвакуации населения.